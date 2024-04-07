مولوي واصل الإتصالات مع القادة الأمنيين متابعة لعملية خطف المواطن باسكال سليمان

واصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الإتصالات مع القادة الأمنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لتكثيف الجهود متابعة لعملية خطف المواطن باسكال سليمان، كما أجرى مولوي اتصالا بعائلة المختطف سليمان مؤكدا ان الأجهزة العسكرية والأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات عملية الخطف.

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