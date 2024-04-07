ترامب يتحدى أمر حظر النشر في قضية معروضة أمام محكمة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيكون "شرفا عظيما" له أن يدخل السجن لانتهاكه أمرا بحظر النشر حكم به قاض سينظر محاكمته المقبلة في تهم تتعلق بإخفاء دفع أموال.

وكتب ترامب، أمس السبت على منصة (تروث سوشيال) التي يمتلكها "إذا أراد هذا الحزبي أن يضعني في 'السجن' لتحدثي بالحقيقة صراحة وعلانية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث، سيكون هذا شرفا عظيما لي".

كان ترامب يتحدث عن القاضي خوان ميرشان، الذي سيترأس جلسات محاكمة الرئيس السابق في إحدى محاكم مدينة مانهاتن بتهم جنائية.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلساتها في 15 أبريل الجاري.

ودفع ترامب، الذي سينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، ببراءته في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

وفي الأول من أبريل، وسع القاضي ميرشان أمرا بحظر النشر يمنع ترامب من التعليق علنا على الشهود وموظفي المحكمة ليشمل أفراد أسرته. وجاء القرار بعد أن هاجم ترامب ابنة ميرشان.

وهذه المحاكمة هي واحدة من أربع قضايا جنائية سيمثل فيها ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.