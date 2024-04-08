دعا حزب "القوات اللبنانية" جمعيات تجار جبيل ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها إلى إقفال جميع المحال في جبيل ومنطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجرداً غداً الاثنين استنكاراً لخطف ابن جبيل باسكال سليمان. كما دعا حزب "القوات اللبنانية" الاحزاب والشخصيات الحليفة والمستقلة إلى الوقوف صفاً واحداً استنكاراً وصداً لأي اعتداء على الحريات العامة والخاصة في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات: لإقفال جميع المحال في جبيل ومنطقتها ساحلاً ووسطاً وجرداً غداً استنكاراً لخطف باسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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