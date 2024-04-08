المقاومة الإسلامية بالعراق: استهدفنا بطائرات مسيرة قاعدة يردن بالجولان وقاعدة اسرائيلية شمال بحيرة طبريا

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان انها استهدفت بـ"طائرات مسيرة قاعدة يردن بالجولان المحتل صباح الأحد". كما اعلنت انه "استهدفنا بطائرات مسيرة قاعدة صهيونية شمال بحيرة طبريا".

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