الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة السلطانية وسقوط اصابات

اغار الطيران الحربي المعادي قرابة الأولى والربع من بعد منتصف الليل، على احد المنازل في بلدة السلطانية، مما أدى الى وقوع إصابات. وعلى الاثر توجهت سيارات الاسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة.

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