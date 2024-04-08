غارات واعتقالات وقصف مدفعي إسرائيلي في اليوم التاسع والعشرون من رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - غارات واعتقالات وقصف مدفعي إسرائيلي وحشي فجر اليوم الموافق التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، والذي شهد الكثير من الأعمال الغير إنسانية المتنافية مع طبيعته المباركة التي نادى من أجلها العديد من الدول للحصول على هدنة ولكن الكيان الصهيوني رفضها بشدة واستمر في جرائمه واعتداءاته على مدار الشهر الفضيل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم الـ185 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره السابع.

وقالت مصادر صحية بالقطاع، استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية، ونقل مراسلوا الوكالة، أن طيران الاحتلال الحربي استهدف مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراضي زراعية.

كما استهدفت غارة جوية منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة، وشن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مواطنين في بلدة النصر شمالي رفح.

وعلى جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بلدة عقابا شمال طوباس، وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الاحتلال اعتقل الفتيين أيهم محمد غنام وأيسر غنام علي غنام (17 عامًا).

يذكر أن المصادر الطبية أعلنت مؤخرًا ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 33.175، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 75.886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.