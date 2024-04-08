الجريدة: أميركا تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف الهجمات في سوريا ولبنان مقابل عدم رد إيران على غارة دمشق

كشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن لم تتخلَّ بعدُ عن مساعيها لإقناع إيران بعدم الرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق وأدّت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد محمد رضا زاهدي ونائبه وخمسة ضباط في الحرس الثوري.

وأشار المصدر، عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أن الاقتراح الأخير الذي تسلمته إيران من واشنطن عبر الوسيط السويسري يعرض على طهران إجراء مفاوضات مباشرة مع تل أبيب للتوصل إلى تفاهمات وترسيم حدود الصراع بينهما ورسم خطوط حمر جديدة بهدف لجم التصعيد في المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن واشنطن ستضمن لطهران إقناع تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان، بشرط أن تتخلى إيران عن فكرة الرد مباشرة على إسرائيل انتقاماً من هجوم دمشق.