استنكرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية، "عملية الإختطاف الآثمة والمجرمة لمنسق منطقة جبيل باسكال سليمان يوم الأحد 7 نيسان 2024، وتطلب من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني ملاحقة الخاطفين المجرمين وتحريره، كما سوق هؤلاء إلى القضاء المختص بعد توقيفهم من أجل إنزال أشد العقوبات بهم حرصاً على أمن البلاد وصوناً للقانون والمؤسسات".
ودعت "جميع الجامعات في قضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس اليوم الإثنين الواقع في 8 نيسان 2024"، مؤكدة "تضامنها مع الدكتورة ميشلين وهبة زوجة باسكال ومع الدكتور جيلبير سليمان شقيق باسكال".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات دعت جميع الجامعات بقضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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