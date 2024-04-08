مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات دعت جميع الجامعات بقضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس اليوم الإثنين

استنكرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية، "عملية الإختطاف الآثمة والمجرمة لمنسق منطقة جبيل باسكال سليمان يوم الأحد 7 نيسان 2024، وتطلب من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني ملاحقة الخاطفين المجرمين وتحريره، كما سوق هؤلاء إلى القضاء المختص بعد توقيفهم من أجل إنزال أشد العقوبات بهم حرصاً على أمن البلاد وصوناً للقانون والمؤسسات".

ودعت "جميع الجامعات في قضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس اليوم الإثنين الواقع في 8 نيسان 2024"، مؤكدة "تضامنها مع الدكتورة ميشلين وهبة زوجة باسكال ومع الدكتور جيلبير سليمان شقيق باسكال".