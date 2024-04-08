"اليونيفيل" الايطالية قدمت الإمدادات الطبية الأساسية لمكاتب كاريتاس في صور

شدد الرئيس الإقليمي لكاريتاس الاب مارون غفري، خلال توفير قوات حفظ السلام الإيطالية الإمدادات الطبية الأساسية لمكاتب كاريتاس في صور، على "أهمية دعم الرعاية الصحية للسكان المحليين"، مؤكدا "دعم اليونيفيل كجهد رئيسي لتوفير الدعم الطبي في جنوب لبنان". بدوره شدد قائد الكتيبة الإيطالية ألبرتو سلفادور على "الحفاظ على الروابط القوية بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية".

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