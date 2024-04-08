النشرة: باسكال سليمان خطفته عصابة الى سوريا لاسباب مالية وتعاون مع دمشق لتحريره

علمت "النشرة" من مصدر مطّلع ان المخطوف باسكال سليمان اقتادته عصابة لبنانية - سورية الى داخل الاراضي السورية امس، لاسباب مالية، وليس لأي سبب سياسي.
وافادت المعلومات ان هناك تعاونا امنيا لبنانيا - سورياً لتحريره، والقاء القبض على كل افراد العصابة التي خططت ونفذت عملية الخطف.
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