النشرة: باسكال سليمان خطفته عصابة الى سوريا لاسباب مالية وتعاون مع دمشق لتحريره

علمت "النشرة" من مصدر مطّلع ان المخطوف باسكال سليمان اقتادته عصابة لبنانية - سورية الى داخل الاراضي السورية امس، لاسباب مالية، وليس لأي سبب سياسي.

وافادت المعلومات ان هناك تعاونا امنيا لبنانيا - سورياً لتحريره، والقاء القبض على كل افراد العصابة التي خططت ونفذت عملية الخطف.