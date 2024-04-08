النشرة: موظفو وعمال بلدية النبطية يواصلون إضرابهم لليوم الخامس مطالبين بتسوية أوضاعهم

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن موظفي وعمال بلدية مدينة النبطية من الأجراء الدائمين ، يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي مطالبين بتسوية أوضاعهم وبأن تكون البلديات "متساوية مع موظفي القطاع العام من حيث الرواتب"، وان "تدعم الدولة للبلديات وترسل لها الأموال المخصصة لتقوم بدورها التنموي".
واكد رئيس المجلس التنفيذي لعمال بلدية النبطية النقيب مازن نحلة ان "إضرابنا مستمر للأسبوع الأول لكننا نحضر الى البلدية وهذا الاضراب لا يشمل عمال النظافة وجمع النفايات ورواتبنا هي أقل الرواتب بين موظفي القطاع العام، فلماذا تهميشنا واستهداف لقمة عيشنا في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة اقتصاديا وأمنيا حيث العدوان الإسرائيلي على النبطية والجنوب ونحن نعمل على مدى الأسبوع من دون تقصير او اهمال"، مطالبا "رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر ونائبه حسن فقيه الوقوف الى جانبنا في مطالبنا المحقة".
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