انخفاض أسعار النفط مع انحسار مخاوف الأسواق حيال التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم، مع انحسار مخاوف الأسواق حيال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.58% إلى 85.54 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.61% إلى 89.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي صعدت أسعار الخام وأنهت عقود "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.
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