نيكاراجوا أمام العدل الدولية: وكالة الأونروا تلعب دورا مركزيا في وجود الشعب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الفريق القانوني لـ”نيكاراجوا” في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن ألمانيا قررت وقف تمويل وكالة الأونروا رغم علمها بأهمية عملها الإنساني.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن ألمانيا كانت أكبر مساهم في الوكالة قبل 7 أكتوبر 2023، وكانت تصف الأونروا بأنها أهم شريك في إيصال المساعدات لغزة.

وأكد أنّ الوكالة تلعب دورا مركزيا في وجود الشعب الفلسطيني، وهو ما اعترفت بها ألمانيا من قبل، ذاكرا أنَّ ألمانيا حرمت الوكالة من 450 مليون دولار من دون حتى إتاحة فرصة لاحتواء آثار هذه الصدمة في ظل الحرب الراهنة.

وأوضح أنّ حياة المواطنين في غزة يعتمد على دور الوكالة، وهو الأمر نفسه الذي يرتبط بالاستقرار الإقليمي، قائلا إن ألمانيا تعترف بمدى حالة البؤس في غزة لكنها لم تفعل شيئا لإعادة تمويل الوكالة.

وقال فريق نيكاراجوا، إن وقف التمويل يساهم في تأجيج المعاناة غزة التي يعاني سكانها من الجوع.