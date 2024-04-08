حبيب أطلع بري على قرار مجلس الوزراء حول طلب قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" لمصلحة مصرف الإسكان

أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 4 نيسان 2024، والذي أوكل فيه مجلس الإنماء والإعمار طلب قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" لصالح مصرف الإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الإسكان كان قد حصل على قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" عام 1993 وسدّده بالكامل عام 2009 مع فوائده، وذلك إضافةً إلى القرض الذي حصل عليه من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" ومقرّه الكويت، على أن يبدأ صرفه اعتباراً من أول تموز المقبل.
ووفق بيان عن مكتب حبيب، "رحّب برّي خلال اللقاء، بقرار مجلس الوزراء خصوصاً في ظل هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد والحاجة الملحّة إلى خطة إسكانية تساعد المواطن على التشبّث بأرضه وقريته عبر تأمين مسكن لائق به"، متمنياً لمصرف الإسكان "التوفيق في جهوده المبذولة لتأمين القروض الميسَّرة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
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