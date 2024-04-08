مياه الجنوب : تركيب خزانات احتياطية في القرى والبلدات التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية

اعلنت مصلحة الانتاج في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان انها " قامت بتسليم وتركيب خزانات عامة احتياطية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات اسرائيلية، اذ تم تسليم وتركيب خزانات بلاستيكية سعة كل منها 10000 ليتر في كل من عدشيت،القصير، ديرسريان ، ويحمر".

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