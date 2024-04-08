بري التقى رئيس قبرص: المباحثات كانت جيدة جدًا ولا عتب من الجانب القبرصي بل هناك تعاون مثمر

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، رئيس جمهوريّة ​قبرص​ ​نيكوس خريستودوليدس​ والوفد المرافق، بحضور سفيرة قبرص لدى ​لبنان​ ماريا تيودوسيو، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل. وجرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وقبرص، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ولفت برّي في تصريح صحافي، بعد وداعه الرّئيس القبرصي، إلى أنّ "المباحثات كانت جيّدة جدًّا"، نافيًا أن يكون هناك عتب من قبل الجانب القبرصي، مؤكّدًا أنّ "بالعكس، هناك تعاون مثمر".

وأشار إلى أنّ "التّطوّرات في ​الجنوب​ و​قطاع غزة​ والوضع الفلسطيني ككل كانت حاضرة في اللّقاء".

وعن إمكانيّة حصول حلحلة في الملف الرئاسي بعد عطلة الاعياد، أجاب: "إن شاء الله".

وكانت قد أُقيمت مراسم استقبال رسميّة للرّئيس القبرصي لدى وصوله إلى ​عين التينة​، حيث استقبله برّي عند مدخل المقرّ، وقد عزفت الفرقة الموسيقيّة في قوى الأمن الدّاخلي النّشيد الوطني القبرصي ثمّ النّشيد الوطني اللّبناني، وبعدها استعرض الرّئيس القبرصي ثلة من عناصر شرطة مجلس النّواب.

من جهة ثانية، تابع برّي الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، خلال لقائه المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​.