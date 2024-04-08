- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، رئيس جمهوريّة قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق، بحضور سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل. وجرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وقبرص، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ولفت برّي في تصريح صحافي، بعد وداعه الرّئيس القبرصي، إلى أنّ "المباحثات كانت جيّدة جدًّا"، نافيًا أن يكون هناك عتب من قبل الجانب القبرصي، مؤكّدًا أنّ "بالعكس، هناك تعاون مثمر".
وأشار إلى أنّ "التّطوّرات في الجنوب وقطاع غزة والوضع الفلسطيني ككل كانت حاضرة في اللّقاء".
وعن إمكانيّة حصول حلحلة في الملف الرئاسي بعد عطلة الاعياد، أجاب: "إن شاء الله".
وكانت قد أُقيمت مراسم استقبال رسميّة للرّئيس القبرصي لدى وصوله إلى عين التينة، حيث استقبله برّي عند مدخل المقرّ، وقد عزفت الفرقة الموسيقيّة في قوى الأمن الدّاخلي النّشيد الوطني القبرصي ثمّ النّشيد الوطني اللّبناني، وبعدها استعرض الرّئيس القبرصي ثلة من عناصر شرطة مجلس النّواب.
من جهة ثانية، تابع برّي الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، خلال لقائه المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى رئيس قبرص: المباحثات كانت جيدة جدًا ولا عتب من الجانب القبرصي بل هناك تعاون مثمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.