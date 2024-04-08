الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت إطلاق ثاني قمر صناعي استطلاعي مصنوع محليًا إلى المدار

أعلنت وزارة الدّفاع الكوريّة الجنوبيّة، أنّ كوريا الجنوبية وضعت في المدار ثاني قمر صناعي للتّجسّس تمّ تصنيعه محليًّا، بعدما أُطلق من مركز أميركي للفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" التّابع لشركة "سبايس إكس".
وأوضحت في بيان، أنّ "ثاني قمر صناعي استطلاعي تابع لجيشنا انفصل بنجاح عن عربة الإطلاق، ودخل المدار المستهدَف"، مشيرةً إلى أنّ القمر الصّناعي "أقام بنجاح اتصالًا مع محطّة أرضيّة خارج البلاد" بعد وقت قصير من إطلاقه.
من جهته، شدّد الجيش الكوري الجنوبي على أنّ "إمكانيّاته الاستطلاعيّة والرّقابيّة والاستخباراتيّة المستقلّة، تعزّزت أكثر عبر عملية الإطلاق النّاجحة، مؤكّدًا "أنّنا سنمضي قدمًا بعمليّات إطلاق الأقمار الصّناعيّة المستقبليّة، من دون مشاكل".
وكانت قد أطلقت سيول أوّل قمر صناعي عسكري للتّجسّس في كانون الأوّل الماضي، حمله أيضًا أحد صواريخ "فالكون 9".
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