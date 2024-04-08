شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرئيس السيسى يؤمن بأهمية تمكين المرأة والشباب كركيزة أساسية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تمكين المرأة والشباب في الولاية الجديدة، تأكيد على أنهم ركائز أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن حجم تمكين المرأة والشباب في عهد الرئيس السيسي تاريخي وحدث لأول مرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلي أن المرأة هي السند والدرع الواقي ضد محاولات النيل من عزيمة الوطن وزعزعة استقراره، مشيرة إلى أن التقدير الذي تحصل عليه المرأة الآن دافعا قويا لقيامها بدورها واستمرارها في العطاء لأبنائها ووطنها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بتمكين المرأة والشباب تعكس تقدير الدولة لمجهوداتهما في دعم الدولة المصرية وحرصه على تجديد الدماء في مؤسسات الدولة المختلفة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتمكين المرأة والشباب نابعة من رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب تتمثل في سعي الدولة لتجنيب الشباب من السقوط في الدعاية المضادة للدولة والتي كانت تستهدف إسقاط الدولة المصرية.

وكان الرئيس السيسي أكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه قد أدى اليمين الدستورية، معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظا على سلامة أراضيه واليوم أعاهد الله بأن أستمر فى السعى والاجتهاد.. من أجل رفعة وعزة مصر، وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، منوها أنه وجهت الحكومة ومؤسسات الدولة على الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.



