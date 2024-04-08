بوصعب اتصل بجعجع مستنكرًا خطف سليمان ومثمنًا موقف "القوات": لوضع حد للفلتان الأمني

أشار نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بوصعب​، في بيان، إلى "أنّه اتصل برئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، حيث أعرب عن استنكاره لعمليّة الخطف الّتي تعرّض لها منسّق "القوّات" في ​جبيل​ باسكال سليمان"، مؤكّدًا "تضامنه الكامل مع عائلة سليمان الصّغيرة كما الكبيرة المتمثّلة بحزب "القوّات".

وثمّن خلال الاتصال، "موقف "القوّات اللّبنانيّة" الّذي تحلّى بروح المسؤوليّة العالية بأصعب ظروف تمرّ بها البلاد"، محذّرًا من أنّ "الفلتان الأمني الحاصل يجب أن يوضع له حدّ بأسرع وقت، كونه قد يؤدّي إلى فتنة لا تُحمد عقباها".

وإذ نوّه بوصعب بـ"الجهود الّتي تبذلها القوى الأمنيّة لتحرير سليمان"، تمنّى "عدم الرّكون للشّائعات، وإعطاء الفرصة للجهود المبذولة والسّريعة من قبل ​الأجهزة الأمنية​، وذلك منعًا لإلحاق أيّ أذى أو ضرر بالجهود المبذولة لعودة سليمان سالمًا لعائلته".