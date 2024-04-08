اتحاد نقابات العمال جنوبا دعا للطعن بمرسوم الحد الخاضع للكسب ووقف اي تفاوض مع الهيئات الاقتصادية

علق الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب على إقرار مرسوم الحد الخاضع للكسب، معتبرا انه "ليس بجديد ان تنحاز الحكومة ضد مصالح العمال وتنفذ ما يمليه اصحاب العمل عليها. بل ان يصل بها الامر لمخالفة الانظمة باقرارها مرسوم الحد الخاضع للكسب الذي جاء مستهجناً، ومعلناً بشكل واضح التخلي عن واجباتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كنا ننتظر من الحكومة ان تبادر الى اعطاء الصندوق حقه بالاموال المتراكمة له عند الدولة - جزء من مساهمتها عن سنوات خلت بفرع المرض والامومة - لتمكين الضمان من القيام بدوره تجاه المضمونين والعمال والمستخدمين والاقرار بحقهم بالاستشفاء والدواء. وتحبط المحاولات الجارية من ادارة الضمان لاعادة المساهمة بجزء من اعباء العلاج التي يتكبدها المضمون لوحده منذ سنوات".

وأكد ان "مرة جديدة تأتي قرارت الحكومة لتحميل الفئات الاكثر حاجة ثمن سياستها المالية. وبدورنا ندعو الاتحاد العمالي العام والعمال الى رص الصفوف، فأحلامنا ضاعت في سراب ووعود مسؤولين منحازين لمصالح اصحاب العمل، كما ندعوه للطعن بالمرسوم ووقف اي تفاوض مع الهيئات الاقتصادية والحكومة حتى العودة عن قراراتها".