حمية التقى الخير: ملف صيانة الطرقات تتم مقاربته في الوزارة من باب الأولويات

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع النائب أحمد الخير في أخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، وفي شؤون إنمائية تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما صيانة الطرقات المصنفة ضمن نطاقها ، وخصوصاً في منطقة المنية.

وأكد حمية "ملف صيانة الطرقات تتم مقاربته في الوزارة من باب الأولويات"، موضحا أن "الطرقات، ولاسيما في منطقة المنية ستخضع شأنها شأن باقي المناطق، لمعيار الأولوية والإمكانات المتوفرة لديها".

بدوره الخير لفت إلى أن "الطريق البحرية، عرمان – البارد، هي من الطرق الرئيسية في المنية التي هي بحاجة للصيانة، وخصوصاً أنها طريق تربط العديد من البلدات في المنية بعضها ببعض ، وذلك امتداداً إلى عكار ".

وأكد حمية أن "التوجيهات قد أعطيت مباشرة للمعنيين في الوزارة بالبدء بإعداد الملف الخاص بها".