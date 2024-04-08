شدّد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، خلال استقباله المدّعي العام في البقاع القاضي منيف بركات، في زيارة تهنئة بعيد الفصح المجيد، على "ضرورة استقلال القضاء وعدم تعطيله تحت أي حجّة كانت، لأنّ بدونه لا وجود للبنان".
ونوّه بـ"حكمة بركات في مقاربة ومعالجة المواضيع الهامّة والشّائكة"، متمنّيًا أن "تكون قيامة السيد المسيح قيامةً للقضاء في لبنان، ليعود رمزًا للعدل والسّلام".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران ابراهيم التقى القاضي بركات: لضرورة استقلال القضاء وعدم تعطيله لأن بدونه لا وجود للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.