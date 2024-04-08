المطران ابراهيم التقى القاضي بركات: لضرورة استقلال القضاء وعدم تعطيله لأن بدونه لا وجود للبنان

شدّد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​ابراهيم مخايل ابراهيم​، خلال استقباله المدّعي العام في البقاع القاضي ​منيف بركات​، في زيارة تهنئة ب​عيد الفصح​ المجيد، على "ضرورة استقلال ​القضاء​ وعدم تعطيله تحت أي حجّة كانت، لأنّ بدونه لا وجود ل​لبنان​".

ونوّه بـ"حكمة بركات في مقاربة ومعالجة المواضيع الهامّة والشّائكة"، متمنّيًا أن "تكون قيامة ​السيد المسيح​ قيامةً للقضاء في لبنان، ليعود رمزًا للعدل والسّلام".