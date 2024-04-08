أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في ديشون، يفتاح، المالكية، وراموت نفتالي في ​الجليل​ الأعلى، خشية تسلّل طائرات مسيّرة".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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