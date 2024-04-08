افادت معلومات للـ "LBCI" بانه العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري، وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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