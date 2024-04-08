الجيش: توقيف معظم السوريين خاطفي باسكال سليمان وتبين أن المخطوف قُتِل أثناء محاولتهم سرقة سيارته في جبيل وبعدها نقلوا جثته إلى سوريا

اعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان، بانه متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

واوضح البيان بانه تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.