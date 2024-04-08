اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق لتحركات العدو، اكتشف مجاهدو المقاومة الاسلامية كمينا لمجموعة معادية شرق موقع حانيتا، فقاموا باستهدافها عند الساعة ‏‎18:50‎‏ من مساء يوم الاثنين 08-04-‌‏2024 بنيران المدفعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف كمين اسرائيلي شرق موقع حانيتا بنيران المدفعية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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