المعاينة الأولية تكشف سبب حريق نادي صيادلة الإسكندرية.. والنقيب: ننتظر قرار النيابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصوير – حازم جودة:

كشفت المعاينة الأولية أسباب الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الاثنين، بكافيه ومنشآت نادي الصيادلة بمنطقة سابا باشا على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

ورجحت المعاينة اندلاع النيران بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد اللوحات الإعلانية كبيرة الحجم، وامتداد ألسنة النيران إلى نادي مجلس الدولة الملاصق له، مخلفًا خسائر مادية كبيرة دون أي إصابات.

كان قسم شرطة الرمل أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بكافيه ومنشآت داخل نادي الصيادلة بطريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بكافيه ومنشآت داخل نادي الصيادلة، معظمها من الأخشاب، ما أسفر عن احتراقها، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 15 سيارة إطفاء.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف "أنسي" أنهم في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخد أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.

يشار إلى أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة 2000 مترًا، ومكون من طابقين، تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



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