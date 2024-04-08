يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في الأولى بعد ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل المواطن باسكال سليمان، على أن يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.

كانت هذه تفاصيل خبر مولوي يعقد غدا اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل باسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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