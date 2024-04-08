وزير الدفاع: دماء باسكال سليمان لن تذهب هدراً والعدالة ستأخذ مجراها في ضوء التحقيقات الجارية

دان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، جريمة قتل المسؤول في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان على أيدي خاطفيه.

ولفت سليم، الى أن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من اعتقال معظم مرتكبي الجريمة البشعة والتحقيق جار معهم بإشراف القضاء المختص تمهيداً لإنزال أشد العقوبات في حقهم".

وقدّم تعازيه الى "عائلة المغدور وقيادة القوات اللبنانية"، داعياً "جميع المعنيين العمل على ضبط النفس وردود الافعال وعدم تمكين الجهات التي كانت وراء هذه الجريمة النكراء من تحقيق أهدافها لا سيما لجهة العبث بالأمن والإساءة الى الاستقرار"، مضيفاً "دماء باسكال سليمان لن تذهب هدراً وان العدالة ستأخذ مجراها في ضوء التحقيقات الجارية والتي ستكشف كل التفاصيل المحيطة بالجريمة وجميع المشاركين فيها".