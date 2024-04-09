ماكرون والسيسي وعبدالله الثاني يدعون إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة ويحذّرون من "عواقب" هجوم على رفح

دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة والإفراج عن "كل الاسرى"، محذّرين إسرائيل من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم شنّه في رفح.
وكتب القادة الثلاثة في مقالة رأي نشرتها أربع صحف يومية بينها "لو موند" أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فورا". ولفتوا إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح "لن يؤدي إلا إلى تزايد الخسائر البشرية والمعاناة وتفاقم مخاطر وعواقب تهجير قسري لسكان غزة وإلى خطر تصعيد في المنطقة".
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