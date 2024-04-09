شهادة باجراءات "ساقط قيد".. ننفرد بنشر إخطار الوفاة الخاص بـ"ريان المنيا" بعد انتشاله من البئر- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

حصل الخليج 365 على صورة من إخطار الوفاة الصادر من الطب الشرعي بالمنيا، الخاص بجثمان الشاب طه محمد عبدالعزيز، والشهير بريان المنيا، والذي جرى تشييع جنازته في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وصدر إخطار الوفاة للمتوفي كساقط قيد وفاة، ولن تكون شهادة الوفاة فورية بسبب وفاة الشخص منذ اكثر من 24 ساعة.

طما تضمن الإخطار في خانة سبب الوفاة: أنه تم عمل الصفة التشريحية لجثمان المتوفي، وقيد البحث بالطب الشرعي.

و قال الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا في تصريح خاص لمصراوي، إنه سيتم استصدار شهادة الوفاة بإجراءات ساقط قيد الوفاة نظرا لتجاوز مدة التبليغ القانونية 24 ساعة و ذلك بمعرفة لجنة 46 أحوال مدنية برئاسة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا وعضوية مفتش صحة المنيا مفوضا عن مدير مديرية الصحة و بعضوية مدير إدارة شرطة الاحوال المدنية.

وكان قد شيع مئات المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان المزارع طه محمد عبدالعزيز العزيز ، بعد انتشاله من بئر بالصحراء الغربية كان قد سقط فيه منذ 7 أيام، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنيا العام للعرض على الطب الشرعي، وتم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية.

وانتشلت قوات الإنقاذ البري بمعاونة الاهالي، مساء اليوم الاثنين، جثمان المزارع الشاب طه محمد عبدالعزيز، والذي سقط في بئر معطل بالصحراء الغربية، منذ مساء يوم الاثنين الماضي، وواجه الأهالي وقوات الانقاذ صعوبات كبيرة في انتشاله.

وجاء ذلك بوجود قوات الأمن، وعدد كبير من أهالي قرية عزاقة وقرية 8 وأهالي القبائل العربية التي ينتمى لها الشاب وعائلته، وسط حالة من الحزن على فقدانه.

وكان سقط طه محمد البالغ من العمر 30 سنة، في بئر عمقه 27 متر تقريبًا، وقُطره 60 سنتيمتر، خلال سيره في مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، أثناء تحدثه في الهاتف المحمول، وحاولت الأهالي انتشاله بالحبال، ولكن لم يتمكنوا، من ذلك، وفقدوا الاتصال معه عقب سقوطه بخمسة ساعات، فيما أعلن محافظ المنيا بعد الحادث بيومين وفاته، وتكثيف الجهود لانتشاله.

انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالوحدة المحلية، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة للحفر بمحيط البئر، لمحاولة انتشال المزارع ويدعى "طه محمد عبد العزيز" 30 سنة.

وأعاد حادث شاب المنيا إلى الأذهان فاجعة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وظل داخلها لمدة 5 أيام متواصلة قبل انتشاله جثة هامدة، رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله حيًا.

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