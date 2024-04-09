وزير الخارجية الصيني: بكين تعتزم العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن "بكين تعتزم العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو"، مؤكدا ان "الصين ستدعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ورأى خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الصينية، ان "دعم الشعب هو مصدر التقدم في روسيا. وأعتقد أنه في ظل القيادة القوية للرئيس بوتين، سيكون للشعب الروسي مستقبل مشرق".

بدوره، شكر لافروف الصين على "دعمها بعد إعادة انتخاب بوتين مؤخرا، في انتخابات لم يواجه فيها الأخير أي معارضة حقيقية".

ولفت لافروف الى إن "الرئيس الصيني شي جينبينغ، كان من أوائل الذين أرسلوا تهانيهم إلى الرئيس المنتخب بوتين، ونحن ممتنون بشكل عام لأصدقائنا الصينيين على هذا الدعم".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات أكدت ثقة الشعب الروسي العميقة بزعيمنا والسياسات الداخلية والخارجية المستمرة. وهذا ينطبق على الأقل على مسار تعزيز التفاعل الاستراتيجي والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية".

ووصل لافروف إلى الصين الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.