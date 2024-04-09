أعلنت وزارة التجارة التركية، "تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان الجاري".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
واشارت الى أن "قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا قيّدت تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلانها وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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