سلطات تركيا قيّدت تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلانها وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة التجارة التركية، "تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان الجاري".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".

واشارت الى أن "قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".