الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية"، موضحاً أنه "منذ بداية الحرب أصيب 3208 ضباط وجنود بينهم 1561 أصيبوا خلال العملية البرية".
ولفت الجيش الإسرائيلي، الى أن "263 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة بينهم 28 جراحهم خطيرة".
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