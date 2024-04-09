"حزب الله": أسقطنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح ودمرنا ميركافا بثكنة دوفيف واستهدفنا تحركًا للجنود بمحيط "جل العلام"

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء 09-04-‌‏2024، هجومًا ناريًا على تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‏الجنود بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية فجر يوم الثلاثاء 09-04-‌‏2024، تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية".