أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، في تصريح لقناة "الجديد" بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أننا تحدثنا عن تفاصيل جريمة قتل باسكال سليمان وطالبنا بتحقيق مفصّل".
ولفت إلى أنّ "البطريرك الراعي ونحن كجهة سياسية ندعو ونعمل على تهدئة الشارع المسيحي، إنما الشارع بحاجة لأفعال وليس كلام ونعول على القضاء لكشف الحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط عن مقتل سليمان: الراعي ونحن كجهة سياسية نعمل على تهدئة الشارع المسيحي ونعوّل على القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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