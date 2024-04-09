خصصت صفحتها على إنستجرام لدعم غزة .. التليفزيون الألماني يطرد مذيعة بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، فصل مذيعة من عملها؛ بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المذيعة هيلين فارس تم فصلها بسبب مشاركتها تطبيق تم إنتاجه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وزعم البيان أن فارس "انتهكت مبدأ الحياد" من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "الصحفيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات".

من جانبها، قالت فارس، في بيان، عبر حسابها على "إنستجرام"، إن "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".