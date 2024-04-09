وزير النقل والخدمات اللوجستية: الرحلات المباشرة بين الصين والمملكة فرصة جديدة وواعدة للنمو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد المهندس “صالح الجاسر” وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن تشغيل رحلات منتظمة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة يعزز الثقة لجهود الرامية لتوسيع الربط الجوي مع دول العالم.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس: “يأتي التصريح لخطوط جنوب الصين الجوية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة ابتداءً من 16 أبريل 2024؛ تعزيزًا للجهود الرامية لتوسيع الربط الجوي مع دول العالم، ومواكبة الطلب المتنامي على السفر بين المملكة والصين، وتوسيع شبكة النقل الجوي للمسافرين ورحلات الشحن، مما يفتح فرص جديدة وواعدة للنمو، ويعزز التعاون الاقتصادي والعلاقات السعودية الصينية، ويدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.

وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين – شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن “بيجين” و “جوازنو “و “شينزين” و الرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و 3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من 16 أبريل2024.