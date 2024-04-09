أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "الجيش تسلم جثة المواطن باسكال سليمان من السلطات السورية، وستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش أعلن تسلّمهُ جثة باسكال سليمان: ستُنقل إلى المستشفى العسكري للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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