تسلّم الصليب الأحمر اللبناني جثمان منس باسكال سليمان من مستشفى باسل الأسد في حمص، وانطلق الموكب الى الداخل اللبناني. وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن دخول سيارة للصليب الأحمر اللبناني إلى الاراضي السورية، موضحة أنّ "سيارة الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الهلال الأحمر السوري والجيش اللبناني وصلت إلى حمص متوجهةً إلى مستشفى باسل الأسد لإستلام جثمان باسكال سليمان".

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر اللبناني تسلّم جثة سليمان من مستشقى باسل الأسد في حمص والموكب انطلق إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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