"النشرة": وصول موكب جثمان باسكال سليمان الى مستديرة زحلة واحتشاد مناصري "القوات" لاستقباله

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، أنه "على وقع المفرقعات النارية وصل منذ قليل موكب جثمان باسكال سليمان الى مستديرة زحلة في طريقه الى جبيل قادماً من حمص عبر معبر القاع وقد احتشد المئات من مناصري القوات اللبنانية لاستقباله".

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