المجلس المذهبي طالب بإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة عام 1949: ندين حادثة قتل سليمان وندعو لضبط النفس

عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وبحث قضايا مجلسية وعامة مطروحة، في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة.

وأعرب المجلش عن "عميق ألمه لاستمرار العدوان الاسرائيلي في ارتكاب المجازر الموصوفة والإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني، وعن قلقه من تنفيذ الاحتلال تهديداته تجاه مدينة رفح ومدن أخرى"، مستهجنًا في هذا المجال مواصلة "تدفق المساعدات العسكرية من الدول التي يفترض التزامها بقرار مجلس الأمن الأخير لوقف الحرب وسعيها لإنقاذ الشعب الفلسطيني ممّا يتهدده من كوارث، وعلى الأخصّ على مستوى انعدام الأمن الغذائي".

ونبّه "من مخاطر توسيع الحرب في الجنوب، وما خلّفته اعتداءاتُ العدو الإسرائيلي من خسائرَ جسيمة بالأرواح والممتلكات والبساتين الزراعية، دماراً وإحراقاً على طول الحدود، والتي طالت قوات "اليونيفيل" ومراكز الجيش اللبناني".

وفي هذا الإطار حضّ المجلس الوسطاء الدوليين على "اتخاذ خطوات رادعة تكبح جموح المخططات العدوانية وتؤول إلى اتفاق، يوفّر الاستقرار الأمني ويحدّ من الاستنزاف الحاصل، عبر تطبيق القرارات الأممية، لا سيّما القرار 1701 بكامل مندرجاته، وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة عام 1949".

وأسف "لاستمرار الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، ول​سياسة​ التسويف الحاصلة حياله نتيجة تغليب الأنانيات السياسية على مصلحة الوطن العليا والذي يكاد يُفضي إلى اليأس في إنجاز الاستحقاقات الدستورية الأخرى والنهوض بالدولة والتخفيف من وطأة الأزمات الداخلية في ظلّ ما يواجه البلاد من تحديات خطيرة مقلقة".

إلى ذلك، دان المجلس "حادثة خطف وقتل منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان". وإذ توجه بخالص التعازي إلى أهله وذويه، فانه دعا إلى "ضبط النفس بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الوعي والحكمة والتعالي على الجراح، والى محاسبة المرتكبين والتأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في كشف ملابسات الجريمة ودوافعها".