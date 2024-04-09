وهاب: جهات عربيّة أبلغت جعجع بضرورة لمّ الشارع ووقف الإعتداءات على السوريين وعلمنا أنّه تجاوب

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "جهات عربيّة أبلغت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بضرورة لمّ الشارع ووقف الإعتداءات على السوريين وعلمنا أنّه تجاوب".
ولفت، في تصريح يأتي بعد مقتل منسق جبيل في "القوات" باسكال سليمان، إلى أنّ "الأهم أن ينال المجرمون عقابهم لنحمي الناس في منازلها وعلى الطرقات. ويجب على بعض الأجهزة أخذ الأمور بجدية أكثر وتأجيل البزنس".
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