المجلس الدستوري قرر تصحيح الخطأ المادي في البند 3 من الفقرة الحكمية في قرار الطعن بمواد الموازنة

قرر المجلس الدستوري تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية في جلسة عقدها اليوم بحضور كامل اعضائه في مقره في الحدت، حيث تصبح بعد التصحيح كالتالي:
3- أبطال كامل المواد 40,56,83,87,94 في قرار الطعن بمواد الموازنة.
على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل".
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