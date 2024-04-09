"القسام" نشرت مشاهد لكمين نفذته ضد القوات الإسرائيلية في منطقة الزنة شرق خانيونس

نشرت كتائب "القسام" مشاهد للكمين المركّب الذي نفذته ضد قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة، والذي أطلقت عليه اسم "كمين الأبرار".
وتعرض المشاهد استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في 6 نيسان من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
ويُذكر أن "القسام" أعلنت عن قتل 9 جنود إسرائيليين في هذا الكمين، في بلاغ لها.
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