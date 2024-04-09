أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية وإستكمالاً لما يقومون به يومياً وبمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار كثّفوا دورياتهم التفتيشية على مؤسسات ومحال المواد الغذائية الحلويات واللحوم والمطاعم والافران للكشف على المواد الأولية التي تستعمل لتجهيز وصناعة المأكولات والأطعمة وعلى البضاعة المعروضة والمعدّة للبيع والتأكد من النظافة والجودة والتبريد والتخزين والصلاحية وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وخصوصاً خلال أيام الأعياد".
وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت في بلدة شوكين لوجود مواد وسلع منتهية الصلاحية في محله وعمل المراقبون على إتلافها ورميها في مكب النفايات، وتم توجيه إنذارات إلى جميع المؤسسات بضرورة الإلتزام بالمعايير المعتمدة صحياً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم في حال مخالفتهم للقوانين المعتمدة من قبل الوزارات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تلف مواد وسلع منتهية الصلاحية في ميني ماركت ببلدة شوكين وتسطير محضر بحق صاحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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