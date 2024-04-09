فقدان ستة أشخاص وإصابة 10 في انفجار بمحطة "إينيل" للطاقة الكهرومائية في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ)

وقع انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية تابعة لشركة "إينيل" بالقرب من مدينة بولونيا في شمالي إيطاليا ما أدى إلى فقدان 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، وفقا لوسائل إعلام إيطالية من بينها صحيفة لا ريبوبليكا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن شركة "إينيل" أكدت أنه في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء اندلع حريق في محول بمحطة الطاقة الكهرومائية في بارجي بمقاطعة بولونيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقا للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام إيطالية فإن الانفجار وقع في مولد متصل بتوربين.

وأكد مسؤول في بلدية كامونيانو، وهي بلدة صغيرة في شمالي إيطاليا قريبة من الانفجار، وقوع الحادث في اتصال هاتفي. وأضاف المسؤول نفسه أن عمدة كامونيانو موجود في موقع الحادث لتقديم المساعدة للمسؤولين المحليين الآخرين والسلطات العامة.

واندلع الحريق في المحطة الواقعة في حوض سوفيانا الواقع على سلسلة جبال الأبينيني في المنطقة القريبة من بولونيا.