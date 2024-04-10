ملك السعودية: لضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتوفير ممرات إنسانية آمنة

شدّد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على "ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرّات إنسانيّة وإغاثيّة آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلّة والعيش بأمان".
وأشار، في كلمة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إلى "أنّنا نحمد الله الّذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويُسر، ثمّ بالجهود المتواصلة الّتي بذلتها قطاعات الدّولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلًا لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم".
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