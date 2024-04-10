ملك السعودية: لضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتوفير ممرات إنسانية آمنة

شدّد ملك السعودية ​سلمان بن عبد العزيز آل سعود​، على "ضرورة وقف الاعتداءات على ​الشعب الفلسطيني​، وتوفير ممرّات إنسانيّة وإغاثيّة آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلّة والعيش بأمان".

وأشار، في كلمة له بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ المبارك، إلى "أنّنا نحمد الله الّذي منّ على ملايين المعتمرين، في ​شهر رمضان​ المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويُسر، ثمّ بالجهود المتواصلة الّتي بذلتها قطاعات الدّولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلًا لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم".