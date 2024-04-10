القيادة المركزية الأميركية: دمرنا صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن وكان يستهدف سفينة أميركية

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في يوم 9 نيسان، نحو السّاعة 3:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوّات "يو اس اس ماسون - USS Mason (DDG 87)" وقوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة في الاشتباك وتدمير ​صاروخ باليستي​ (ASBM) مضاد للسّفن، أطلقه الإرهابيّون الحوثيّون في ​اليمن​ المدعومون من ​إيران​، فوق منطقة خليج ​عدن​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الصّاروخ الباليستي كان يستهدف سفينة "يوركتاون - MV Yorktown" المملوكة للولايات المتحدة الأميركية وترفع العلم الأميركي، وترافقها سفينة حربيّة أميركيّة"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتمّ الابلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وذكرت القيادة أنّه "تمّ تحديد أنّ الصّاروخ يمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة والتّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً "أنّها ملتزمة باتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة وسفن التّحالف والسّفن التّجاريّة".