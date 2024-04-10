"النشرة": توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وطلعات استكشافية لطائرات التجسس الإسرائيلية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "في اليوم الاول لعيد الفطر المبارك لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا".

ولفت المراسل، الى أنه "حتى فجر اليوم لا تزال طائرات التجسس الإسرائيلية (نوع ام كا) تنفذ طلعات استكشافية فوق المنطقة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي وصولا حتى أجواء إقليم التفاح".